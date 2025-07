Tentano due furti nella notte, arrestati

Tentano due furti nella notte, ma entrambi falliscono. Il primo per l’intervento di un residente, il secondo per l’arrivo della polizia. Scatta così l’arresto (per tentato furto aggravato in concorso) nei confronti di una coppia, denunciata anche per il possesso aggravato di arnesi atti allo scasso. A.D., 41enne, e M.B., donna 36enne, già con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, martedì sera sono inizialmente entrati in azione in via Bernardo da Pavia. Qui un condomino li ha visti cercare di scardinare una grondaia in rame posta sulla parete dello stabile (nella foto) e ha chiamato il 112. I complici si sono accorti di essere stati scoperti e hanno desistito, riuscendo ad allontanarsi prima dell’intervento della polizia, che si è però messa sulle loro tracce, grazie anche alla precisa descrizione fornita dal residente. La pattuglia li ha così poi individuati e raggiunti poco dopo, mentre erano intenti a mettere a segno un ulteriore colpo: stavano cercando di forzare con un piede di porco la piastra in metallo a protezione della cassetta con i contanti del parcometro di Asm Pavia all’angolo tra le vie Vittadini e Montebello della Battaglia, al Ticinello. Sono quindi stati arrestati in flagranza, anche con la recidiva, per entrambi, reiterata specifica infraquinquennale. A loro carico pure il deferimento per il possesso degli attrezzi da scasso. Ieri al termine dell’udienza di convalida il giudice ha convalidato gli arresti e per entrambi ha disposto l’obbligo di dimora nel comune di residenza, Pietra de’ Giorgi, in attesa del processo. Stefano Zanette