Danni a dehors in piazza. Avrà l’obbligo di firma

VIGEVANO (Pavia)In stato di profonda alterazione, dovuta probabilmente all’assunzione di alcol o stupefacenti, ha danneggiato i tavolini e le sedie del dehors della pasticceria Colombo di piazza Ducale e, una volta bloccato dai carabinieri, ha fatto altrettanto con le parti interne dell’auto di servizio. Mohamed Alouani, 28 anni, marocchino già noto alle forze dell’ordine con diversi alias, è stato arrestato ieri mattina poco dopo le 4.30 in piazza Ducale a Vigevano. La segnalazione di quello che stava accadendo è arrivata al 112 da alcuni cittadini che hanno notato l’uomo, visibilmente alterato, intento nell’azione di danneggiamento. Quando sul posto è arrivato un equipaggio del nucleo radiomobile il giovane magrebino era steso a terra al centro della piazza. I militari hanno dovuto bloccarlo, perché era molto agitato e per nulla collaborativo e condotto nell’auto di servizio. Una volta all’interno della cella di sicurezza Mohamed Alouani ha danneggiato con calci e testate il finestrino e la maniglia della portiera tanto da riportare delle ferite per le quali è stato necessario accompagnarlo al Pronto soccorso di Vigevano dove al giovane, che è stato medicato e poi dimesso, è stato somministrato un tranquillante. Quindi è stato condotto nella camera di sicurezza della caserma di via Castellana, sede del comando della Compagnia di Vigevano. Ieri, al termine del rito direttissimo, il giudice monocratico ha convalidato l’arresto e disposto a carico del giovane extracomunitario l’obbligo di firma. U.Z.