Sindacato di polizia, guida rosa. Daniela pioniera nel Pavese

È una delle organizzazioni maggiormente rappresentative nel panorama sindacale della polizia di Stato, che vanta migliaia di associati ed è presente con proprie strutture nella quasi totalità delle province e delle regioni italiane. Ora la Federazione sindacale di Polizia di Stato (Fsp) si è insediata con una propria sede provinciale, segnando un momento storico per la rappresentanza sindacale nella provincia. La Fsp di Pavia, infatti, ha la prima donna segretario generale provinciale di tutte le sigle sindacali. A guidare questa nuova realtà è Daniela Iovine, laureata e ispettore della squadra Mobile sezione reati contro la persona. "Questo importante traguardo - ha spiegato Iovine - rappresenta un segnale di grande innovazione e apertura verso la valorizzazione del contributo femminile nel sindacato di polizia, tradizionalmente dominato da figure maschili". Daniela Iovine è affiancata da una squadra di segreteria provinciale composta da colleghi fortemente motivati che condividono l’impegno di portare avanti un’azione sindacale concreta, inclusiva e orientata alla tutela dei diritti e al miglioramento delle condizioni di lavoro di tutti gli operatori di polizia della provincia.

La Fsp polizia di Stato è una realtà sindacale giovane nella provincia di Pavia (costituita ad ottobre 2024), nata dall’unificazione di storiche sigle nazionali come Lisipo, Sodipo e Rinnovamento sindacale che si propone di portare avanti un progetto di rinascita sindacale basato su unità, inclusività e tutela concreta dei diritti degli operatori di polizia. "L’intento della nostra organizzazione sindacale - ha aggiunto il segretario generale provinciale -, è quello di essere un interlocutore serio e propositivo per costruire un futuro più equo e sicuro per tutti gli agenti impegnati quotidianamente nella sicurezza dei cittadini. La squadra lavorerà con determinazione per affrontare le criticità esistenti, come la carenza di organico ovvero la necessità di aggiornamenti professionali nonché la tutela normativa del personale". Ereditando e fondendo valori, culture, intelligenze e passioni delle donne e degli uomini che ne fanno parte, Fsp si pone come un punto di riferimento per il potenziamento dell’attività di tutela dei diritti del personale. Manuela Marziani