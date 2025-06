Cantieri concomitanti: "Un danno grave"

Un’interpellanza in Provincia per il caos viabilistico in Oltrepò occidentale è stata presentata al presidente della Provincia Giovanni Palli dai consiglieri de “La casa dei Comuni“. I problemi nascono con l’istituzione di un senso unico alternato dal 3 giugno al 31 luglio a Rivanazzano Terme. "Dal primo giorno – scrivono Fabio Zucca, Marcello Infurna, Milena D’Imperio e Alessio Bertucci – si sono verificate lunghissime code di auto con notevoli disagi causati dalla concomitanza di un altro senso unico alternato sulla ex statale del Penice". Nei mesi estivi il traffico verso l’alta valle Staffora è più sostenuto per il pendolarismo dovuto alle seconde case e ai flussi turistici. "La prossima limitazione del traffico sul ponte del Po – aggiungono – rischia di incidere sui flussi turistici e di causare problemi alle attività produttive e ai residenti. La Provincia si è posta il problema che interventi concomitanti rischiano di paralizzare l’Oltrepò?"