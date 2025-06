Autovelox “sputa“ multe, "va rimosso"

In poco più di un anno di utilizzo ha elevato quasi 10 mila contravvenzioni. È polemica a Garlasco sull’autovelox fisso installato nel marzo dello scorso anno in via Borgo San Siro sulla provinciale 206. Le opposizioni chiedono che venga rimosso da un lato perché il dispositivo, ma è un problema che riguarda tutto il Paese, non è omologato ma solo autorizzato; dall’altro perché ritengono che sia stato installato solo per fare cassa. "Posso capire che dia fastidio – commenta il sindaco Simone Molinari – ma è stato installato per garantire la sicurezza degli utenti della strada. E lo stesso vale per i T-Red: da quando sono entrati in esercizio negli incroci controllati non si sono più registrati incidenti". Nel dettaglio le contravvenzioni elevate dal velox sono state 9.577; di esse 6.754 per superamento dei limite di 70 chilometri orari di 10 chilometri; 2.671 dai 10 ai 40 km/h; 84 tra i 60 e i 60 Km/h e 27 oltre i 60 Km/h. U.Z.