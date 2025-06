Incursione dei ladri in villa. Spariscono duecento euro

PARONA LOMELLINA (Pavia)Hanno danneggiato cancellata e finestre, messo a soqquadro l’intera casa, ma alla fine se ne sono andati con un bottino di appena 200 euro in contanti. Sono i ladri che hanno colpito nella mattinata di domenica in via Toma a Parona. Nel mirino è finita una villa indipendente. È altamente probabile che i malviventi la tenessero d’occhio da un po’ in attesa del momento più propizio per passare all’azione. L’occasione è arrivata nella mattinata, quando i proprietari non c’erano. Hanno scavalcato la recinzione e poi hanno mandato in frantumi la finestra della camera da letto. Da lì sono penetrati nell’abitazione alla ricerca di denaro e oggetti preziosi. Per trovarli, senza tuttavia riuscirci, hanno buttato tutto all’aria. Alla fine hanno trovato soltanto 200 euro in contanti e con quelli si sono dileguati senza che nessuno si accorgesse di loro. L’accaduto è stato scoperto intorno a mezzogiorno e denunciato ai carabinieri che hanno avviato le indagini per le quali potrebbero risultare utili le immagini delle telecamere della zona che potrebbero aver intercettato i malviventi negli attimi precedenti o successivi alla loro azione.

U.Z.