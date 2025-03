Delitto di Garlasco, un nuovo indagato a 18 anni dall’omicidio di Chiara Poggi: chi è Andrea Sempio

Garlasco (Pavia) – C'è un nuovo indagato per il delitto di Garlasco. A diciotto anni dall'omicidio di Chiara Poggi, un avviso di garanzia è stato notificato ad Andrea Sempio, amico di Marco Poggi, fratello di Chiara.

L’inchiesta archiviata

Il 37enne era già stato indagato ma le accuse nei suoi confronti erano state archiviate dalla Procura di Pavia. Per l’omicidio della studentessa, dopo una lunga vicenda processuale, era stato condannato a 16 anni il fidanzato Alberto Stasi, oggi recluso nel carcere di Bollate da cui presto potrà uscire.

Nuova indagine sul Dna

Oggi grazie a una nuova indagine sul dna sviluppata grazie a metodi e tecniche di ultima generazione, è stato possibile fare nuova luce sul delitto arrivando così all'avviso di garanzia notificato dai carabinieri nei giorni scorsi a Sempio che all’epoca dei fatti aveva 19 anni. Nell'avviso di garanzia l'accusa contestata è omicidio in concorso con ignoti o con lo stesso Alberto Stasi.

Esame salivare

Domani Sempio dovrà presentarsi nella sede della scientifica dei carabinieri di Milano per essere sottoposto all'esame salivare e al tampone. Gli esami sono stati disposti dal gip di Pavia in modo coattivo dopo che la scorsa settimana l'uomo ha ricevuto l'informazione di garanzia con cui è stato invitato a sottoporsi ai prelievi per gli accertamenti sul Dna. Verifiche a cui Sempio ha negato l'assenso. E' quanto viene riferito dal suo difensore, l'avvocato Massimo Lovati. "Il mio assistito è allibito e sconvolto", precisa l’avvocato difensore.

L’esposto e la consulenza

Andrea Sempio, amico di Marco e frequentatore della casa dove Chiara Poggi fu uccisa, il 13 agosto del 2007, venne indagato dopo un esposto-denuncia presentato alla procura generale di Milano da Elisabetta Ligabò, madre di Alberto Stasi. Cardine dell’esposto la consulenza affidata dalla difesa di Stasi al biologo forense Pasquale Linarello. Il codice genetico di Sempio era stato estrapolato da un cucchiaino di caffè e da una bottiglietta d’acqua. Secondo Linarello esisteva piena compatibilità genetica fra il cromosoma Y di Sempio e quello su due margini dell’unghia della vittima.

Pista priva di valore scientifico

Gli atti passarono alla Procura di Pavia ma il procuratore aggiunto Mario Venditti e il sostituto Giulia Pezzino chiesero l’archiviazione del procedimento, accolta dal giudice delle indagini preliminari Fabio Lambertucci il 28 marzo del 2017. La pista “dell’assassino alternativo” veniva definita "assai suggestiva ma totalmente priva di valore scientifico”.