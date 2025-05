Botte, bottigliate e spray urticante: rissa notturna in piazza della Vittoria a Pavia

Pavia, 4 maggio 2025 – Rissa notturna nella centralissima piazza della Vittoria: non solo botte e bottigliate, ma anche spray urticante. Due ambulanze e le Volanti della polizia sono intervenute poco dopo le 3 di oggi, domenica 4 maggio, per segnalazioni di una violenta scazzottata con una decina circa di coinvolti.

Come quasi sempre accade in simili circostanze, all'arrivo dei soccorsi sanitari e delle forze dell'ordine sul posto erano rimasti solo i due feriti, di 28 e 35 anni, mentre gli altri coinvolti si erano già allontanati. L'ambulanza della Croce Rossa ha trasportato in codice giallo al pronto soccorso del Policlinico San Matteo uno dei due giovani, non in pericolo di vita, ma con diverse contusioni per le botte ricevute. L'altro è stato invece soccorso per le conseguenze dell'uso di spray al peperoncino: l'intossicazione da sostanza urticante ha per fortuna avuto breve durata e si è ripreso in poco tempo, rifiutando il trasporto in ospedale con l'ambulanza.

La polizia ha avviato indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto e cercare di identificare gli altri coinvolti nell'episodio di malamovida. Un problema che ciclicamente con la bella stagione torna nel centro storico pavese, tanto che già dallo scorso 16 aprile, come deciso nel corso di una riunione dedicata in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura, è scattata l'Operazione Primavera: servizi della polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della polizia Locale, con pattuglie appiedate nel centro storico e nelle zone della stazione ferroviaria, dell'autostazione e della Minerva, nelle giornate di mercoledì, venerdì e sabato, nelle fascia oraria dalle 15 alle 18, e pattuglie 'automontate' nel centro cittadino dalle 22 alle 2. Ma la rissa in piazza della Vittoria è successa più di un'ora dopo.