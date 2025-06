Salute dei laghi lombardi? Secondo Goletta meglio del 2024 ma non ovunque. Ecco promossi e bocciati

Milano, 27 giugno 2025 - La salute delle acque dei laghi lombardi? Un lieve miglioramento rispetto al 2024 ma non rispetto al 2023, restano elevate le concentrazioni di inquinanti di origine fecale in numerosi punti di prelievo. Questo è il quadro che emerge dai dati della 20esima edizione di Goletta dei Laghi, la campagna di Legambiente in difesa dei bacini lacustri italiani. I prelievi sono stati realizzati dal 10 al 19 giugno.

I dati presentati riguardano cinque laghi lombardi: il Sebino, il Benaco (sponda lombarda), il Lario, il Ceresio e il Verbano (sponda lombarda). Dei 32 punti in totale monitorati, 15 sono risultati fortemente inquinati, 2 inquinati e 15 nei limiti di legge.Un quadro che Legambiente così commenta: “Ventesimo anno che monitoriamo i principali laghi lombardi, riscontrando in alcuni punti criticità persistenti e concentrazioni elevate di inquinanti, che indicano problemi strutturali piuttosto che episodi isolati”

Ecco la fotografia dello salute dei laghi lombardi caso per caso. Entrando nello specifico dei monitoraggi della campagna di Legambiente - che non si pongono come alternativa ai controlli ufficiali ma intendono affiancarli, segnalando criticità ancora presenti nei sistemi di depurazione.

I campioni per le analisi microbiologiche sono stati prelevati in barattoli sterili e conservati in frigorifero, fino al momento dell’analisi, che ha avuto luogo lo stesso giorno di campionamento o comunque entro le 24 ore dal prelievo. I parametri indagati sono microbiologici – Enterococchi intestinali ed Escherichia coli – classificando come “inquinati” i campioni che superano i limiti di legge e come“fortemente inquinati” quelli che li superano di oltre il doppio, secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale sulle acque di balneazione (Dlgs 116/2008 e decreto attuativo del 30 marzo 2010). I risultati di Goletta dei Laghi non certificano la balneabilità dei punti di campionamento. I punti di prelievo vengono scelti in base al rischio potenziale di inquinamento, sulla base delle segnalazioni dei circoli di Legambiente e dei cittadini tramite il servizio SOS Goletta. Foci di fiumi, torrenti, scarichi e piccoli canali rappresentano le principali vie di contaminazione batterica nei laghi.

Il lago d'Iseo

Sul Sebino, di 5 punti monitorati, ben 4 risultano fortemente inquinati: la foce del torrente Calchere a Sulzano (BS), lo sfioratore comunale in località Darsena a Pisogne (BS), la foce del fiume Oglio a Pizzo (BG) e il canale presso la spiaggia “Bar delle Rose” a Costavolpino (BG). Mentre solo 1, la foce del torrente Borlezza a Castro (BG), è risultato nei limiti di legge.

Sulla sponda lombarda del Benaco si confermano le criticità dello scorso anno: di 6 punti monitorati in provincia di Brescia 4 sono risultati fortemente inquinati (la foce del canale nei pressi della spiaggia in località Le Rive a Salò, la foce del torrente nei pressi del porto a Padenghe sul Garda, la foce del rio Lefà in località Roina a Toscolano Maderno e la foce del rio nell’Oasi di San Francesco del Garda a Desenzano del Garda); mentre 2 (la foce del torrente in località Santa Maria di Lugana a Sirmione e quella del torrente Toscolano a Toscolano Maderno) sono risultati entro i limiti di legge.

Il lago di Como, anche detto Lario, che divide le province di Como e di Lecco

Sul Lario la situazione sembra migliorativa rispetto allo scorso anno. Infatti, di 11 punti monitorati 6 risultano nei limiti di legge: lo scolo in via Torrazza a Torno (CO), campionato quest’anno per la prima volta; la foce del torrente Breggia (CO), dal 2019 nei limiti di legge; la foce del torrente Albano (CO), dal 2022 al 2024 al di fuori dei limiti di legge; la foce del torrente Valle dei Mulini (LC), entro i limiti anche nel 2023 e nel 2024; la foce del torrente Esino (LC) che mostra risultati alternati dal 2011; la foce del torrente Gallavesa (LC), lo scorso anno fortemente inquinato. Ma ancora 5 i punti risultati fortemente inquinati: la foce del torrente Cosia (CO), fuori dai limiti dal 2020; la foce del torrente Inganna (LC), fortemente inquinato anche nel 2024 e inquinato nel 2022 mentre nel 2023 risultato nei limiti; la foce del torrente Meria (LC), fortemente inquinato negli ultimi 3 anni; la foce del torrente Caldone (LC), dal 2009 mostra risultati alterni con prevalenza di concentrazioni al di fuori dei limiti di legge; e la foce del rio Varrone (LC), dal 2023 entro i limiti.

Una pamoramica del Ceresio

Anche sul Ceresio i risultati ottenuti sembrano confermare la tendenza positiva degli ultimi anni: di 4 punti monitorati ben 3 sono risultati nei limiti di legge: la foce del fiume Telo di Osteno (CO), anche lo scorso anno nei limiti; la foce del torrente Vallone (VA), risultato fortemente inquinato lo scorso anno; la foce del fiume Rezzo (CO), dal 2023 nei limiti di legge. Negativi i risultati della foce del rio Bolletta (VA), entro i limiti negli ultimi due anni, torna a mostrare concentrazioni fuori dai limiti, come dal 2010 al 2022.

Una bella veduta del porto vecchio di Luino con il Caffè Clerici sullo sfondo

Con meno punti al di fuori dei limiti ma con la conferma di alcuni punti come critici rispetto allo scorso anno anche la sponda lombarda del Verbano: di 6 punti monitorati in provincia di Varese 3 punti sono risultati entro i limiti di legge: lo scarico della terrazza di Piazza Garibaldi a Luino, entro i limiti come lo scorso anno; la foce del torrente Bardello, dal 2017 sempre risultato fuori dai limiti; il canale di scarico presso la spiaggetta di Lisanza, campionato per la prima volta lo scorso anno e risultato fortemente inquinato. Mentre 2 punti risultano inquinati: la foce del torrente Tresa, negli ultimi due anni risultato nei limiti e la foce del torrente Acqua Negra, dal 2010 sempre fuori dai limiti (tranne nel 2021). Un punto, la foce del rio Boesio, è risultato fortemente inquinato, confermandosi come punto particolarmente critico dal 2010.

“Tra i bacini storicamente monitorati – dichiara Emilio Bianco, portavoce della Goletta dei laghi 2025 – un dato particolarmente preoccupante, al di là delle singole performance anche migliorative registrate dallo scorso anno, riguarda il netto peggioramento rispetto al 2023, quando molti dei campioni risultarono entro i limiti di legge, complice probabilmente la siccità che aveva ridotto notevolmente l’apporto di inquinanti dagli affluenti”.