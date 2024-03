“Operazione primavera” della Prefettura. Più agenti di pattuglia contro la malamovida

Con l’arrivo della bella stagione è scattata l’"Operazione primavera", come è stata ribattezzata l’iniziativa, programmata dalla Prefettura per contrastare la malamovida con più controlli in città. L’obiettivo è "prevenire la cosiddetta malamovida – si legge in una nota – e conciliare la positiva presenza di giovani e avventori che animano il centro storico con la quotidianità dei residenti, anche nelle ore notturne". Previsto l’impiego di ulteriore personale della Polizia locale con pattuglie appiedate, nel centro città. Grazie alla destinazione di risorse economiche da parte del Comune per il finanziamento degli straordinari notturni, tutti i mercoledì e i venerdì sera, dalle 22 alle 2, le pattuglie supporteranno le forze dell’ordine territoriali nelle zone interessate dalla movida, in modo da intercettare tempestivamente ogni situazione di potenziale criticità. M.M.