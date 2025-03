Pavia, ragazzo aggredito da gruppo di giovani: spintonato per la catenina dal collo

Pavia, 29 marzo 2025 - Accerchiato da un gruppetto di giovani e rapinato della catenina d'oro che aveva al collo. Un ragazzo è stato aggredito nella serata di ieri, venerdì 28 marzo, verso le 23, nel centro storico di Pavia, in via XX settembre, la strada pedonale tra piazza Petrarca e corso Cavour. Sul posto è intervenuta una Volante della polizia, ma il gruppo di aggressori si era già nel frattempo dileguato nel nulla fuggendo a piedi per le stradine del centro storico pavese.

La vittima non ha per fortuna riportato conseguenze fisiche e non è stato necessario l'intervento sul posto dei soccorsi sanitari. Il ragazzo ha riferito di essere stato avvicinato e accerchiato da un gruppetto di 5 o 6 giovani, all'apparenza tra i 18 e i 20 anni. Una situazione purtroppo frequente nelle strade e piazze della movida, nonostante la presenza di altri passanti che non intimorisce affatto questi gruppi di malviventi che riescono invece a isolare la vittima prescelta e agire, forti proprio per l'azione 'in branco'.

Grazie alla superiorità numerica hanno avuto la meglio sul ragazzo che non è riuscito ad opporsi, pur cercando di reagire, ma spintonato da più parti non è riuscito a impedire che nella concitazione del momento uno degli aggressori allungasse le mani verso il suo collo per strappargli la catenina. Ottenuto il bottino, il gruppetto si è quindi dileguato nel nulla lasciando frastornata la vittima, che ha però lanciato subito l'allarme facendo intervenire la polizia. Qualche ora più tardi, poco dopo le 2, un'altra Volante è intervenuta ancora in centro storico, in corso Strada Nuova, dove un 21enne è stato anche soccorso con l'ambulanza, trasportato in codice verde per lievi conseguenze, riportate in una lite tra giovani.