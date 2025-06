I ragazzi scelgono un luogo da riscattare con i loro spray

Hanno chiesto di esprimere la loro creatività. I teen, gli adolescenti che hanno dai 14 ai 19 anni, vogliono raccontarsi e l’Amministrazione comunale ha deciso di permettere loro di farlo in un modo che ai ragazzi è congeniale, attraverso la street art. "È complicato coinvolgere i giovani – spiega l’assessore alle Politiche giovanili Angela Gregorini (nella foto)– Bisogna ascoltarli e lasciare che facciano quel che desiderano. Per questo abbiamo deciso di sostenere questo progetto che chiede ai giovani di individuare piazze, campetti o parcheggi pubblici dove potranno disegnare i loro soggetti e trasformare i luoghi grigi e deprimenti in posti a loro misura anche dal punto di vista visivo". “Spray color Pavia“ s’intitola il progetto che vedrà i ragazzi scovare il luogo da rivitalizzare e mettersi all’opera con mascherine e bombolette. Dovranno prima inviare una foto con una breve descrizione che spieghi per quale motivo è stato scelto quel luogo, l’idea che intendono realizzare e perché. Le proposte dovranno pervenire entro l’8 settembre a giovani@comune.pv.it. Il luogo che riceverà più proposte, previa verifica di fattibilità da parte degli uffici comunali, diventerà la tela per un lavoro di street art realizzato dai ragazzi insieme a street artist che li accompagneranno nella realizzazione delle loro idee.

M.M.