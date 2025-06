Pavia, studentessa di 22 anni in Rianimazione dopo una misteriosa caduta dalla finestra

Pavia, 27 giugno 2025 – È stata operata ed è ricoverata nel reparto di Rianimazione la studentessa di 22 anni trovata all’alba di ieri mattina sul selciato di via XX settembre. Gli specialisti dell’ospedale San Matteo hanno deciso d’intervenire per effettuare una decompressione midollare nella speranza che la giovane possa recuperare l’uso degli arti che al momento appare compromesso.

Il Pronto Soccorso dell'ospedale San Matteo

Ricoverata nel reparto di rianimazione, in coma e intubata, la giovane non ha ancora potuto spiegare che cosa sia accaduto e per quale motivo abbia fatto un volo di sei metri cadendo da una finestra del suo appartamento. Nessuna ipotesi al momento è esclusa. Nell’appartamento che la giovane divideva con una coinquilina non è stato trovato alcun biglietto che potesse far pensare a un gesto volontario.

L’amica della 22enne dormiva e non si è accorta di nulla. Esclusa quindi l’ipotesi di un litigio e anche la possibilità che all’interno dell’appartamento ci fosse un’altra persona con la quale la studentessa potrebbe aver litigato. Ma potrebbe essersi trattato di un incidente.

La giovane che soffre di crisi epilettiche, non si sa se tenute sotto controllo farmacologicamente, infatti, potrebbe essersi sentita poco bene nel momento in cui si è avvicinata alla finestra per prendere una boccata d’aria, cadendo. Oppure potrebbe aver deciso di farla finita senza dare spiegazioni.

Appena si risveglierà dal coma, gli agenti della squadra mobile potranno chiarire i contorni di una vicenda tinta di giallo. Nel frattempo si spera in un recupero della ragazza il cui corpo è stato visto da tre coetanee che stavano rincasando dopo una serata di divertimento. Arrivate in via XX settembre hanno visto la giovane in pigiama e senza scarpe sul selciato e hanno chiesto l’intervento del 118.