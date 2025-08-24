Lite di coppia in discoteca a Garlasco si trasforma in una rissa con la security, usato spray al peperoncino: 10 coinvolti e 19enne in ospedale

Pavia – Una serata di festa si è trasformata in un incubo per un giovane di 19 anni che, proprio nel giorno del suo compleanno, è finito in ospedale dopo una violenta rissa scoppiata in un locale pubblico di Garlasco.

I fatti si sono verificati nella notte tra sabato e domenica, poco prima delle 4 del mattino, quando una lite tra il ragazzo e la sua fidanzata ha attirato l’attenzione del personale di sicurezza del locale. Secondo la ricostruzione dei carabinieri intervenuti sul posto, gli addetti alla security avrebbero interpretato la discussione come una molestia ai danni della giovane donna, decidendo di intervenire per proteggerla.

La situazione è rapidamente degenerata quando altri amici della coppia si sono uniti alla mischia per difendere i due fidanzati, cercando di respingere l’azione degli uomini della sicurezza. Nel corso del parapiglia, il personale del locale ha fatto uso dello spray al peperoncino in dotazione. Nel corso della colluttazione il diciannovenne ha subito contusioni al costato che hanno reso necessario il trasporto in ospedale.

Il giovane è stato soccorso dall’ambulanza del servizio sanitario dell’Agenzia regionale di emergenza urgenza e trasportato al pronto soccorso in codice giallo. Le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.

I carabinieri hanno identificato tutte le dieci persone coinvolte nella rissa: quattro appartenenti al servizio di sicurezza del locale e sei giovani, compreso il ferito. Gli investigatori stanno ora valutando la dinamica dei fatti in attesa di eventuali querele di parte che potrebbero essere presentate dai protagonisti dell’episodio.