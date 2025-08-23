Furto al bar tabacchi di Marzano, auto usata come ariete: saracinesca sfondata. Ladri in fuga con soldi e stecche di sigarette

Marzano (Pavia), 23 agosto 2025 - Spaccata al bar-tabacchi, per un bottino dei pochi contanti lasciati in fondo cassa e stecche di sigarette, per numero e valore ancora da quantificare. Erano da poco passate le 2 di oggi, sabato 23 agosto, quando un'automobile, di colore chiaro, è stata usata come ariete, in retromarcia, per sfondare la saracinesca e la vetrata del bar-tabaccheria "N.1", in piazza 1 novembre 1872 a Marzano.

La spaccata ha fatto subito entrare in funzione il sistema antifurto, dotato anche di fumogeni, ma i malviventi non si sono fermati e anzi hanno proseguito con il loro piano introducendosi all'interno del locale nonostante la visibilità scarsa per l'effetto del fumogeno e sapendo di aver pochissimo tempo a disposizione prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Le telecamere dell'impianto di videosorveglianza hanno ripreso due uomini, in azione con i volti coperti, che sono scesi dall'auto e sono entrati nel bar-tabaccheria, portando via circa 100 euro in contanti dalla cassa e un numero ancora imprecisato di stecche di sigarette, il cui valore deve essere stabilito all'esito dell'inventario ancora in corso.

In pochi istanti i due malviventi sono usciti dal locale con il bottino e sono risaliti sulla stessa automobile, danneggiata dalla spaccata solo nella parte posteriore e ancora utilizzabile per la fuga. Quando sul posto sono arrivati i carabinieri, con una pattuglia del Radiomobile della Compagnia di Pavia, dei ladri non c'era più alcuna traccia, riusciti a dileguarsi nel nulla. Non avendo avuto esito le immediate ricerche dei criminali in fuga, i militari hanno effettuato il sopralluogo e acquisito i filmati della videosorveglianza per ricostruire l'accaduto. Dovranno essere visionate anche le registrazioni delle telecamere stradali presenti in zona, per cercare tracce dell'auto usata dai malviventi per la spaccata, che potrebbe essere stata ripresa nel tragitto compiuto per arrivare e poi per fuggire da Marzano.