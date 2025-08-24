Doppia spedizione punitiva a Bereguardo a colpi di mazza da baseball: giovane in ospedale

BEREGUARDO (Pavia) – Malmenato con una mazza da baseball, due volte. Un uomo di 32 anni è finito nella notte tra ieri e oggi, domenica 24 agosto, al pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia. Le sue condizioni per fortuna non sono particolarmente gravi, anche se è stato trattenuto in osservazione per essere sottoposto ad accertamenti diagnostici, per una serie di contusioni in diverse parti del corpo. Sarebbero le conseguenze di un duplice agguato subìto a Bereguardo dal giovane, che al momento non avrebbe però denunciato l'accaduto.

In base alla sommaria ricostruzione dei fatti, le prime botte le aveva ricevute nella serata di sabato: ne era uscito un po' malconcio, ma non ha chiamato i soccorsi. Qualche ora dopo, però, gli stessi aggressori lo avrebbero aspettato per un secondo agguato, una sorta di spedizione punitiva, nella convinzione che fosse andato a denunciare la prima aggressione, cosa che peraltro non sarebbe avvenuta alla stazione di Bereguardo dei carabinieri: non risulta infatti alcuna denuncia. Sta di fatto che il secondo round è stato più violento del primo e questa volta il 32enne non ha potuto fare a meno di andare a farsi medicare al pronto soccorso.