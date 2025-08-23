Miradolo Terme, colpo fallito al bancomat ma l'esplosione lascia pesanti danni

Miradolo Terme (Pavia), 23 agosto 2025 - Il colpo esplosivo è fallito, ma ha lasciato i danni.

Mancavano una decina di minuti alle 4 di oggi, sabato 23 agosto, quando l'esplosione ha svegliato i residenti e fatto scattare l'allarme. Ignoti malviventi hanno preso di mira il bancomat del Banco BPM, in piazza Unità d'Italia a Miradolo Terme.

Le telecamere della videosorveglianza hanno ripreso tre uomini, irriconoscibili perché incappucciati, arrivati a bordo di un'auto scura, sulla quale sono poi fuggiti senza bottino.

L'esplosione ha infatti danneggiato la vetrata della banca, ma senza sventrare lo sportello automatico, dal quale i ladri non sono quindi riusciti a prendere i soldi nella cassa. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri, della Compagnia di Stradella, intervenuti per il sopralluogo quando la banda era già riuscita ad allontanarsi e a far perdere le proprie tracce.

Accertamenti sono in corso sulla tecnica utilizzata dai malviventi, anche per capire cosa non abbia funzionato nell'assalto esplosivo, se imputabile a inesperienza da parte dunque di chi non ha dimostrato troppa dimestichezza con una modalità d'azione in altri casi invece ben collaudata e portata a termine con successo.

Solo lo scorso 16 luglio, sempre a Miradolo Terme, era infatti stati preso di mira lo sportello automatico della Banca Centropadana Credito Cooperativo, in piazza IV novembre. In quel caso il colpo, con l'ormai consueta "tecnica della marmotta” (per la coda piatta del dispositivo usato per introdurre l'esplosivo nella fessura del bancomat), era riuscito nell'intento, sventrando lo sportello automatico e proiettando all'esterno la cassa con i soldi, per un bottino non quantificato. Nell'ultimo caso invece l'esplosione ha solo danneggiato la vetrata della banca e il bancomat, pure rimasto manomesso, ha resistito, forse per un quantitativo non sufficiente di esplosivo utilizzato.