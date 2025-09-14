Garlasco, rissa tra sei giovani nel parcheggio. Poco dopo scoppia una lite tra due ragazze. E uno dei fidanzati finisce in ospedale

Garlasco (Pavia), 14 settembre 2025 - Una rissa con 6 giovani coinvolti e una lite tra due ragazze, conclusa col trasporto in ospedale di uno dei due fidanzati intervenuti a prenderne le rispettive parti. Due episodi violenti, non collegati fra loro, ma successi entrambi a Garlasco, quasi in contemporanea, verso le 5 di oggi, domenica 14 settembre.

Il primo allarme è stato lanciato dal parcheggio del McDonald's, lungo la circonvallazione di Garlasco, via Leonardo Da Vinci. Sul posto è arrivata in codice rosso anche un'ambulanza, perché sembrava che ci fosse un 21enne ferito a coltellate, ma per fortuna la circostanza è poi stata smentita e anzi nessuno dei coinvolti ha dovuto ricorrere a cure mediche, senza dunque che fosse necessario alcun trasporto in ospedale.

I carabinieri, della Compagnia di Vigevano, hanno identificato i sei giovani coinvolti, tutti fra i 21 e i 23 anni, che in base alla prima ricostruzione di sarebbero affrontati in una rissa tre contro tre. Nessuno è rimasto ferito ma nel parapiglia sono state danneggiate alcune automobili parcheggiate. I militari attendono le eventuali querele di parte, per procedere con gli accertamenti e individuare le responsabilità.

Pochi istanti dopo, un'altra richiesta di soccorso è arrivata sempre da Garlasco, dalla zona del palazzetto dello sport, tra le vie Balduzzi e Galileo Ferraris. In questo caso i soccorsi sanitari hanno poi trasportato all'ospedale Beato Matteo di Vigevano, con l'ambulanza in codice verde, un ragazzo di 28 anni, rimasto ferito da un pugno al volto, senza conseguenze particolarmente gravi. Anche in questo caso sono intervenuti sul posto i carabinieri per ricostruire l'accaduto, identificando i coinvolti: si sarebbe trattato di una lite iniziata tra due ragazze, con i rispettivi fidanzati che ne hanno preso le parti e uno dei due ha avuto la peggio. Per le lesioni lievi riportate, anche in questa circostanza i militari devono attendere l'eventuale querela di parte che può sporgere il ferito.