Ladri al supermercato. Furgone spacca-vetrina e fuga con la cassaforte

Nastro bianco e rosso al posto della vetrina. Poche ore dopo la fulminea azione criminale di tre malviventi, i primi clienti del supermercato Unes di via Fratelli Cervi hanno trovato il nastro di plastica al posto di una delle vetrate mandata in frantumi. È il video registrato dalla telecamera a raccontate quanto accaduto.

Erano le 3,30 quando un furgone bianco, con a bordo tre individui, è arrivato nel parcheggio e, come un ariete, ha sfondato una vetrina. In pochi minuti i malviventi, vestiti di nero e con un cappuccio calato sulla testa, sono scesi dal mezzo, sono entrati nel market e ne sono usciti con la cassaforte che si trovava in un ufficio, quindi sono fuggiti.

I ladri hanno agito mentre l’allarme entrava in funzione, ma non se ne sono preoccupati. Si sono mossi repentinamente e, stando ai primi riscontri, sono scappati con un bottino che ammonterebbe a 1.500 euro. Sull’episodio indagano i carabinieri che hanno in mano il video registrato in cui si vedono tre uomini incappucciati sfondare la vetrina con un furgone e scappare con la cassaforte.

Anche nell’estate del 2014 era stato tentato un furto analogo all’Unes di via Cervi. In quel caso, però, dopo aver sfondato la porta d’ingresso, i malviventi erano stati costretti a fuggire perché l’impianto d’allarme si era messo in funzione. In quel caso i malviventi erano arrivati in auto e poi avevano usato un tubo con il basamento di cemento per rompere la vetrata.

