Ignora le transenne, urta una bambina di 8 anni con l’auto e poi prende a schiaffi un vigile: tensione a Pavia

Pavia – Un incidente che poteva avere conseguenze ben più gravi si è verificato domenica pomeriggio a Pavia, durante la Festa del Ticino. Un automobilista non si è fermato davanti alle transenne del mercatino organizzato sul lungofiume e, transitando con la sua auto tra la folla, ha urtato una bambina di otto anni.

La piccola è stata immediatamente soccorsa e trasportata al pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia. Fortunatamente per lei si è trattato solo di una contusione a una gamba, oltre al comprensibile spavento per quanto accaduto. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

L’episodio, riportato dalla Provincia Pavese, ha visto un rapido intervento delle forze dell’ordine. Sul posto sono arrivati immediatamente gli agenti della polizia locale, che hanno bloccato l’automobilista responsabile dell’investimento.

La situazione è però degenerata ulteriormente quando l’uomo, invece di collaborare con le autorità, ha reagito con violenza. Ha infatti preso a sberle un vigile urbano e un volontario che stavano prestando servizio durante l’evento, prima di essere definitivamente immobilizzato dagli agenti.

Il comportamento dell’automobilista ha aggravato notevolmente la sua posizione. Oltre all’investimento della bambina, dovrà ora rispondere anche delle aggressioni ai danni del personale delle forze dell’ordine e del volontario. Nei suoi confronti potrebbe scattare una denuncia. Le autorità giudiziarie stanno ora ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto per determinare le responsabilità e valutare tutti gli aspetti legali della vicenda.