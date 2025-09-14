Presidio e corteo per Gaza. Partecipano in quattrocento

Quattrocento persone si sono riunite dietro a uno striscione coi colori della bandiera palestinese a sostegno della missione della Global Sumud Flotilla, una flottiglia civile che porterà solidarietà concreta e sostegno umanitario al popolo palestinese. “Pavia for Gaza“ hanno portato in corteo per il centro, dopo essere partiti da piazzale Ghinaglia e aver attraversato il ponte Coperto come simbolo di collegamento e unità. "Abbiamo voluto ribadire con forza la necessità di un impegno diplomatico immediato per il cessate il fuoco - ha spiegato Fabio Catalano, segretario generale della Cgil che ha organizzato la manifestazione alla quale hanno partecipato anche famiglie e bambini - e per il rispetto del diritto internazionale ed umanitario e chiederemo al Governo italiano di attivarsi affinché vengano garantite la sicurezza e la tutela degli equipaggi presenti sulle navi della Global Sumud Flotilla, anche alla luce di quanto dichiarato da Israele, ossia di voler trattare questi attivisti come terroristi: una posizione inaccettabile, che mette a rischio la vita di persone impegnate solo in un’azione di solidarietà e di pace". Durante la manifestazione alla quale hanno partecipato anche il sindaco Michele Lissia e alcuni consiglieri comunali, sono state poi proposte alcune letture dedicate al popolo palestinese e alla drammatica situazione di Gaza e intonati canti popolari prima di chiedere con una sola voce: "Palestina libera".

M.M.