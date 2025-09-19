Furti e sliding doors

Pavia
“La Notte dell’Uomo ragno” regala fama a Pavia ma fa infuriare la moglie di Max Pezzali: “In Comune sanno solo sfruttare la sua popolarità”

A una settimana dall'evento organizzato al Vul Debora Pelamatti se la prende con sindaco e organizzatori: “Dietro la luce dei riflettori non c’è nessun rapporto d’affetto sincero con colui che è stato l’anima degli 883”

Max Pezzali assieme alla moglie Debora Palematti sul set della serie tv "Hanno ucciso l'uomo ragno"

Pavia, 19 settembre 2025 – A una settimana di distanza dalla “Notte dell’uomo ragno”, scoppia la polemica. A sollevarla sui social è un cittadino che ha criticato i pochi irriducibili rimasti ad assistere alla proiezione della serie tv trasmessa da Sky. “Mezz’ora dopo la mezzanotte – ha commentato un residente –, quando la proiezione della serie era a metà, al Vul erano rimaste circa 200 persone. L’interessante serie Sky degli 883 non meritava tale débâcle sia per la simpatia nei confronti di Max Pezzali che per il rispetto nei confronti del lavoro svolto dagli organizzatori”. 

Max Pezzali nella serie tv è interpretato da Elia Nuzzolo nella serie Tv di Sky Original
"Mancanza di sincerità” 

Il post ha immediatamente fornito un assist a Debora Pelamatti Pezzali, la moglie di Max che ha calato l’asso: “Hanno tentato di sfruttare in ogni modo il successo e la popolarità di mio marito. Peccato che, dietro le luci della ribalta, non c’è stata la capacità di costruire un rapporto sincero e rispettoso con la persona che ha reso possibile tutto questo”. E ha anche aggiunto: “Non comprenderò perché alcune persone abbiamo la capacità di trasformare l’oro in cenere”. 

Il concerto di Max Pezzali a Imola questa estate ha richiamato migliaia di fan
La replica del sindaco 

Secondo il sindaco Michele Lissia, invece, “l’esperimento è riuscito e può essere replicato”. Ma dei correttivi possono essere apportati e l’ex assessore Davide Lazzari offre dei suggerimenti: “L’idea giusta sarebbe stata trasformare la maratona in un vero festival anni ’90. Ci voleva un maxi-schermo con capitoli tematici, karaoke collettivo, cover band, street food e drink a tema, photobooth vintage, area famiglie e giochi musicali. Così sarebbe diventato un evento che avrebbe unito musica, ricordi e comunità, e rivivere davvero l’energia degli 883 a tutta Pavia".

Il sindaco di Pavia Michele Lissia (Pd) chiamato in causa dalla moglie di Max Pezzali
“Sarebbe stato un modo per raccontare la Pavia di quegli anni – continua – e mostrarla anche alle giovani generazioni. Invece è stata proiettata la serie tv, su un prato con le zanzare. A Pavia sarebbe bello vedere una canzone degli 883 appesa come luminarie in città, andare accade a Bologna con Dalla o Cremonini, o a Napoli con Pino Daniele”.

Max Pezzali questa estate al concerto organizzato a Imola
