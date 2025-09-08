La notte dell'Uomo ragno a Pavia, l’evento gratuito per celebrare la serie sugli 883

Pavia, 8 settembre 2025 - Pavia si prepara ad accogliere la prima edizione de “La Notte dell’Uomo ragno”, un grande evento gratuito su prenotazione che celebra la serie Sky Original “Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883”, nella quale il capoluogo è protagonista con i suoi set naturali, le proprie bellezze storiche e architettoniche.

La conferenza stampa di presentazione de "La Notte dell'uomo ragno"

La location

L’evento principale si svolgerà nella verde area Vul situata all’interno del parco del Ticino, dove sarà proiettata La serie Sky Original “Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883”, prodotta da Sky Studios e Groenlandia.

Il programma

Nel pomeriggio di sabato 13 sono previsti tre concerti acustici gratuiti nei luoghi più suggestivi della città: Versus Duo al castello visconteo dalle 17 alle 18, Ehila Collective in piazza Petrarca dalle 18 alle 19, Mind the Gap in piazza della Vittoria dalle 19 alle 20. A partire dalle 20 l’area Vul, immersa nel verde del parco del Ticino, si animerà con il dj set di Andrea Ganci, una ricca food court con panini, pizze, fritti, taglieri, vini, birre artigianali e cocktail.

Il maxi schermo

Alle 21,30 il grande schermo allestito sul prato darà il via alla maratona notturna. La proiezione integrale della serie Sky Original “Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883” continuerà fino al mattino in un’atmosfera unica sotto le stelle. Al termine dell’evento sarà disponibile, presso l’area ristoro, la possibilità di fare colazione e assistere al sorgere dell’alba. Per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente, un trenino turistico condurrà i visitatori in diversi luoghi iconici della serie, offrendo un percorso speciale alla scoperta della città e delle location utilizzate dalla produzione Sky.

Prenotazione

L’evento è ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria tramite il sito ufficiale www.lanottedelluomoragno.it, che rilascia un QR code da presentare all’ingresso. La manifestazione è organizzata da TiCinema Film Festival, realizzata con il patrocinio del Comune di Pavia, il contributo della Camera di commercio Cremona-Mantova-Pavia, MagisSpa e grazie alla collaborazione con Sky.