Semilibertà a Stasi, mamma Poggi: speriamo di non incontrarlo mai. I legali di Alberto: aveva tutti i requisiti

Garlasco (Pavia) . , 11 aprile 2025 - Reazioni ovviamente antitetica tra casa Poggi e i legali di Stasi alla concessione della semilibertà ad Alberto condannato a 16 anni di reclusione per l’omicidio di Chiara uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta di famiglia a Garlasco.

Casa Poggi

La notizia è arrivata a casa Poggi, a Garlasco, con il telegiornale regionale. La madre di Chiara, Rita Preda, si prepara all'ennesimo assedio di tv e giornali, ma ancora una volta non si sottrae a un primo, telegrafico commento: "L'abbiamo saputo poco fa - dice contattata telefonicamente dall'ANSA -. Proviamo solo, ancora una volta, tanta amarezza. Speriamo solo di non incontrarlo mai".

I legali di Stasi

Più tecnica e ovviamente soddisfatta la reazione dei legali di Alberto Stasi. “Per l'intervista non c'era bisogno di alcuna autorizzazione e i toni delle sue dichiarazioni sono stati pacati”.

E' quanto fanno osservare, stando a quanto riferito dalla difesa di Alberto Stasi, i giudici della Sorveglianza di Milano nel provvedimento con cui hanno concesso la semilibertà al 41enne.

"Ci tengo ad evidenziare - ha spiegato l'avvocato Giada Bocellari - ed è la cosa a cui tengo di più, che il provvedimento affronta anche il tema dell'intervista, evidenziando quello che già il carcere aveva evidenziato, ossia che l'intervista non necessitava di alcuna autorizzazione e quindi non è stata violata alcuna prescrizione".“Ci sono anche"ulteriori due considerazioni aggiunte dai giudici: non ha alcun divieto di parlare coi giornalisti e quell'intervista aveva dei toni assolutamente pacati".

“Mettiamo un punto - ha concluso la legale - anche su questa strumentalizzazione delle dichiarazioni del procuratore generale, che non erano propriamente quelle che sono uscite. Aveva tutti i requisiti per accedere alla semilibertà e quindi bene così".