Semilibertà per Alberto Stasi, da pg “parere parzialmente positivo”. La riserva legata all’intervista rilasciata alle Iene: “Non era autorizzata”

Milano, 9 aprile 2025 – Alberto Stasi non si è presentato in udienza al Tribunale di Sorveglianza di Milano, che dovrà decidere sulla richiesta di semilibertà per l'uomo in carcere a Bollate per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi a Garlasco. Sull'istanza, argomentata in aula da uno dei suoi legali, l'avvocato Glauco Gasperini, i giudici si sono riservati e la Procura generale ha espresso un parere "parzialmente positivo". Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni nel 2015, usufruisce già dell'autorizzazione che gli permette di uscire dal carcere di giorno per andare a lavorare. "Come da prassi il tribunale si è riservato, sapremo la decisione - spiega Gasperini -. Lui non c'era per una questione di personale rispetto della camera di consiglio per un'udienza che ha delle finalità precise". La procura generale durante l'udienza a porte chiuse "ha dato un parere parzialmente positivo, vedremo", ha aggiunto.

Il “neo” dell’autorizzazione dell’intervista alle Iene

La riserva della Procura generale di Milano, che ha dato parere solo "parzialmente" positivo alla semilibertà di Stasi, è legata all'intervista rilasciata nei giorni scorsi alle Iene, durante un permesso, che non sarebbe stata autorizzata dal carcere. È quanto si apprende da fonti giudiziarie. Una riserva che non è legata al contenuto dell'intervista quanto alle modalità, perché da prassi sarebbe stata necessaria un'autorizzazione formale da parte del direttore del carcere di Bollate o del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Un'altra intervista rilasciata tre anni fa alle Iene - entrambe sono state visionate dai magistrati - era stata invece autorizzata. È l'unico 'neo' rilevato dalla Procura generale (i giudici devono ancora esprimersi sulla semilibertà), di fronte a relazioni "positive" sul comportamento in carcere e sul percorso seguito.

Le relazioni positive del carcere

Sono tutte "positive" infatti le relazioni di operatori ed educatori del carcere milanese di Bollate sul comportamento e sul percorso di esecuzione della pena. Da quanto si è saputo, a favore di Stasi, rispetto al parere del pg e alla decisione dei giudici, ci sono proprio quelle relazioni positive del carcere, il fatto che abbia già ottenuto il lavoro esterno e che, avendo tenuto e continuando a mantenere comportamenti corretti, potrà di fatto avere tutti i benefici previsti. Come da prassi la decisione del collegio della Sorveglianza, presieduto da Maria Paola Caffarena, arriverà nei prossimi giorni.

Il percorso giudiziario

La sentenza della Cassazione che ha cristallizzato la condanna è stata pronunciata il 12 dicembre del 2015. Condannato a 16 anni di carcere, fine pena nel 2030, il 41enne detenuto a Bollate ha ottenuto già dal 2023, dal Tribunale di sorveglianza di Milano, il lavoro esterno, per mansioni contabili e amministrative. Esce ogni giorno dal carcere per tornarci alla sera. 7. Una lunga storia giudiziaria, passata attraverso cinque processi, due assoluzioni prima della condanna, due richieste di revisione e un ricorso straordinario tutti respinti.