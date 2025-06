Oggi s’inaugura la nuova caserma. Ha richiesto una spesa di 3,3 milioni

Sarà inaugurata questa mattina alle 10.45 la nuova caserma dei carabinieri di via Palestro a Robbio. La struttura è operativa da qualche giorno ma quella di oggi sarà la cerimonia ufficiale, alla presenza delle autorità e secondo il protocollo previsto per questi eventi. La nuova caserma andrà a sostituire quella esistente, ormai obsoleta. Si sviluppa su due edifici: uno ospita un locale di massima sicurezza, uno per i fermi e due camere di sicurezza, l’autorimessa, la mensa e tre camere doppie per il personale. Il secondo edificio comprende anche un garage e una cantina oltre a quattro appartamenti. "Si tratta dell’opera più importante realizzata in paese – commenta il sindaco Roberto Francese – e ha richiesto un impegno di spesa di 3 milioni e 300mila euro, investimento affrontato dal Comune anche grazie ad alcuni contributi regionali, in particolare per le energie rinnovabili". La nuova caserma di Robbio potrà ospitare sino a 12 militari. Quella dismessa, che si trova in via Garibaldi da quasi un secolo, verrà invece inserita dal Comune nell’elenco dei beni alienabili.