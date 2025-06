Che rivoluzione la nuova linea di Autoguidovie

Nuove soluzioni a misura di pendolari, lavoratori e studenti che si muovono sulla direttrice Pavia-Assago Forum. Autoguidovie prolunga la linea 176 (Pavia Autostazione-Binasco) per connettere senza cambi, in modo rapido e con comodità l’area pavese con il capoluogo. La linea 176 si aggiunge alla già esistente 175 come collegamento alle stazioni del metrò di Milano, integrandosi con molteplici soluzioni di mobilità.

L’abbonamento Autoguidovie presenta tariffe inferiori del 30-40% rispetto ai titoli Stibm e IoViaggio. La linea 176 è del tutto rinnovata, con un capolinea strategico anche in logica intermodale: da Binasco Autostazione prolunga la corsa ad Assago Forum M2 con instradamento via A7 per accorciare ancora di più i tempi. Niente più cambi per arrivare al metrò di Assago, tempi di viaggio ridotti. Il servizio di trasporto attivo da lunedì a sabato garantisce un’alta frequenza di passaggio per una migliore esperienza di viaggio. La linea 175 potenzia la tratta tra Pavia e Milano con un percorso diretto via A7 fino alla stazione M2 Famagosta, attivo dalle prime ore del mattino fino alle 20,45 con corse ogni ora e rinforzi nelle fasce di punta, assicurando un servizio attivo anche ad agosto.

"La nuova linea 176 e la già esistente 175 – spiega Silvia Granata, direttrice marketing di Autoguidovie – rivoluzionano l’esperienza di viaggio dell’intera area pavese-Sud milanese. Le modifiche apportate si strutturano sulle richieste dei pendolari per permettere loro di giungere a Milano o a importanti nodi strategici della mobilità come Assago Forum, Binasco e Famagosta M2 senza effettuare cambi, con tempi ridotti e prezzi vantaggiosi.

M.M.