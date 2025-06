Pavia fa di nuovo da set. Ancora provini per gli 883

Un tavolino davanti all’ingresso di San Tommaso: era quello il primo filtro per chi aspira a un briciolo di notorietà. Mercoledì e ieri si sono aperti i casting di “Nord Sud Ovest Est“, seconda e ultima stagione della serie Sky Original dedicata alla “Leggendaria storia degli 883“.

Moltissime le persone che si sono messe in coda nel primo pomeriggio di selezioni, al termine del quale erano stati 600 i partecipanti. Meno ressa e attese sotto il sole ieri, quando per l’intera giornata ci si poteva proporre per le riprese che si svolgeranno a Pavia dal 15 al 25 luglio. "Non ti preoccupare se non verrai contattato subito – si leggeva su un cartello all’ingresso – Torneremo a settembre".

Oltre un migliaio gli aspiranti partecipanti alla serie. Ancora da definire le date, ma di certo chi verrà selezionato non dovrà cambiare look tagliandosi i capelli o colorandoseli. Molti i giovani in attesa di farsi scattare una foto e anche qualche persona con diversi fili bianchi tra i capelli. Il casting era per persone tra i 18 e i 74 anni che non avessero piercing, tatuaggi, schiariture e tagli corti. "Mi interessa fare un’esperienza nel mondo dello spettacolo – dice Giorgio Carbonara, 20 anni, di Pavia – Per questo ho deciso di partecipare al casting". Qualcuno si è presentato con la figlia, una cugina e un nipote per avere il conforto della famiglia. Altri sono arrivati da soli con la speranza di guadagnare denaro. Molte le amiche che si spalleggiavano e non è mancato chi, dopo aver provato l’esperienza due anni fa, ha deciso di vivere ancora le stesse emozioni. Come Ada Eva Verbena, insegnante nella vita come nella prima serie.

M.M.