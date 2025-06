Nella graduatoria Qs ritenuta la più autorevole l’Ateneo di Pavia è al tredicesimo posto in Italia

Si conferma al 13esimo posto in Italia e sale al 423° posto a livello globale scalando in 6 anni oltre 200 posizioni. L’Ateneo pavese si conferma nell’élite del 30% delle migliori Università del mondo nella nuova graduatoria del QS World University Rankings che analizza più di 8mila istituzioni pubbliche e private in 106 nazioni. Per l’Italia sono stati considerati 43 Atenei, uno in più rispetto al 2024.

"La graduatoria QS, ritenuta una delle più autorevoli se non la più autorevole al mondo, registra una crescita costante della nostra Università – commenta il rettore Francesco Svelto – In due anni il nostro Ateneo ha scalato ben 120 posizioni e in questa edizione siamo saliti di 17 posti. Un ottimo risultato anche perché il ranking QS punta proprio sugli ambiti in cui la nostra Università è più determinata come ricerca, vocazione internazionale, impegno per la sostenibilità".