Lupo avvistato vicino al centro abitato è già una star. “Ma non fermatevi a fotografarlo”

Montebello della Battaglia (Pavia), 10 febbraio 2025 – I lupi che occupavano i nostri territori, ora sono tornati. Secondo i dati più recenti 8 branchi si sarebbero stabilizzati in Oltrepò Pavese, mentre altri 9 prediligono le zone alpine e 4 branchi scenderebbero fino alle zone di pianura. Alcuni avvistamenti sarebbero avvenuti anche a Montebello della Battaglia, in prossimità del centro abitato che conta poco più di 1400 abitanti. Per questo l’amministrazione comunale ha messo in guardia la popolazione nel caso in cui dovesse imbattersi in un esemplare. Dopo aver sentito il comando carabinieri forestali a tutti i cittadini sono stati diramati alcuni semplici consigli.

Il decalogo

“Evitate di alimentare e avvicinare i lupi”, è stato scritto al primo punto. Se vedete un lupo: “Allontanatevi senza fare rumore e resta vigile. Non fermatevi o avvicinatevi per fare foto o video. Il tuo gesticolare incuriosisce il lupo”. E, se il lupo vi vede: “Arretrate lentamente. I lupi quando si accorgono di una presenza, possono fermarsi ad osservare incuriositi e poi generalmente se ne vanno. Se siete in auto è normale che non abbiano paura. Non correre via dandogli le spalle. Fate rumore per allontanarlo, rinnovare in questi animali la paura verso l'uomo è positivo”. Nel caso in cui poi si abbiano animali è bene “tenere costantemente i cani al guinzaglio durante la conduzione in aree esterne e detenere gli animali domestici in luoghi sicuri dal tramonto all'alba”. Infine una richiesta di collaborazione: “Segnalate direttamente al Comune ogni avvistamento”