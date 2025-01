Branco di lupi a spasso nei campi. Un automobilista li avvista

Lupi sempre più a nord del Lodigiano. L’ultimo avvistamento, da parte di un automobilista, è stato la sera dell’Epifania, alle 22.30. Un branco di esemplari si stava spostando nelle campagne di Caselle Lurani, a lato della strada provinciale 27, in direzione Sant’Angelo Lodigiano. Il testimone ha visto uno di questi animali, per poi fare caso al loro movimento, in mezzo alla strada. Ma il lupo, spaventato dall’arrivo del veicolo e dai fari, si è presto dileguato, raggiungendo il branco sul terreno agricolo. Non c’è quindi per fortuna stato nessun investimento. L’ultimo incidente che ha visto morire una giovane lupa, investita a Somaglia, lungo la via Emilia, risale al 31 dicembre. E non era escluso fosse uno dei lupi presenti nella vicina riserva Monticchie. In questo habitat protetto, i branchi non temono la caccia e circolano liberamente da tempo. La polizia provinciale a San Silvestro aveva recuperato l’animale per le dovute analisi e lo smaltimento. Lo stesso comandante Massimiliano Castellone invita a segnalare questo tipo di investimenti per avere i dovuti risarcimenti. Non farlo implica invece un reato penale. P.A.