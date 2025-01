Allarme a Sormano, branco di 5 lupi avvistato vicino al paese: la fototrappola

Como – Nel video prima sono tre, poi quattro e infine cinque. È il branco di lupi immortalato da una fototrappola nei pressi di Sormano, in provincia di Como, non lontano dalle case del paese. Anche se gli avvistamenti di lupi non sono insoliti, trovare un gruppo così numeroso è piuttosto raro.

“Con i nuovi nati di quest’anno e dello scorso il branco può essere di cinque o anche di più lupi”, ha spiegato il comandante della polizia provinciale Marco Testo. “Posso confermare – ha aggiunto – che esiste questo branco a Sormano e nel Triangolo Lariano, ci sono delle riprese fatte di notte vicino all’abitato, non vedo comunque motivo per allarmare i residenti. I lupi si muovono di notte in un territorio molto ampio”. Su Facebook, in risposta al video, diversi utenti hanno ricordato che sempre più lupi sono ricomparsi vicino a zone abitate, come è successo a Caslino d’Erba.

In ogni caso, gli esperti sono concordi nell’affermare che in Italia il lupo non rappresenta una minaccia significativa per l'uomo. L’ultima aggressione letale di un lupo nei confronti di una persona risale al 1825, in un contesto socio-ambientale molto diverso dall’attuale. Tuttavia, la presenza del lupo può causare preoccupazioni tra gli allevatori a causa delle predazioni sul bestiame domestico e tra i padroni di cani, che in caso di avvicinamento possono attaccare briga con i loro “cugini” più selvatici.