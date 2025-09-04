Incidente a catena a Brignano: ragazzo di 19 anni lotta tra la vita e la morte

Bergamo – È in condizioni critiche il ragazzo di 19 anni che mercoledì sera è rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente stradale avvenuto sulla Provinciale 128 nel territorio di Brignano Gera d’Adda, in provincia di Bergamo. Nello schianto, avvenuto intorno alle 19.30, sono rimaste coinvolte cinque automobili, tra cui la Bmw guidava dal giovane.

Stando alle testimonianze e le ricostruzioni effettuate dai carabinieri dei carabinieri di Treviglio, la sua auto avrebbe urtato inizialmente una Ford, danneggiandone gravemente il lato destro, per poi colpire una Peugeot con a bordo una coppia e una donna incinta, e successivamente una Volkswagen Golf. Dopo quest’ultimo impatto, il motore della Bmw si è staccato finendo sulla carreggiata, mentre i detriti hanno investito una Panda. L’auto, ormai fuori controllo, si è ribaltata sul lato destro terminando la corsa in un campo di mais.

Oltre al diciannovenne sono rimaste ferite altre cinque persone: tre donne di 27, 29 e 46 anni e due uomini di 28 e 57, soccorsi in codice giallo e verde e trasferiti negli ospedali di Treviglio, Papa Giovanni XXIII e Gavazzeni di Bergamo.

Il ragazzo è stato trasportato d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Al momento tuttavia le sue condizioni sono ancora critiche e la prognosi è riservata.