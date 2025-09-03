Cavi elettrici a fuoco, case senza luce

TROMELLO (Pavia)Uno sfrigolio sinistro e poi le fiamme. Alcuni cavi elettrici, che corrono all’esterno di una abitazione di via Sauro a Tromello, hanno preso fuoco nella mattinata di ieri creando apprensione tra gli abitanti di un quartiere nel quale, per quale ora, la distribuzione dell’energia elettrica è stata interrotta. Legittimamente preoccupati per le scintille e le fiamme i residenti hanno chiesto l’intervento dei vigili del fuoco che si sono precipitati insieme agli agenti della polizia locale di Tromello e hanno messo in sicurezza la zona. La polizia locale, per maggiore sicurezza e per consentire gli interventi del caso, ha disposta la chiusura, oltre a via Sauro, anche di alcuni tratti di via Battisti e via Delcroix. Ai tecnici dell’Enel è stato invece demandato il compito di ripristinare la fornitura di corrente. Al momento le cause dell’accaduto sono ancora in fase di accertamento, ma l’incendio potrebbe essere stato generato da un cortocircuito oppure da un sovraccarico dell’impianto.

Lavoro per i vigili del fuoco sempre ieri mattina anche a Vigevano, all’intersezione tra corso Genova e via Bretti, dove un furgone, in fase di parcheggio, ha urtato e danneggiato un idrante. L’urto ha provocato la copiosa uscita di acqua che ha interessato una parte della sede stradale. Sul posto anche i tecnici di Asm che hanno chiuso le condutture e consentito le operazioni di ripristino delle funzionalità dell’idrante. Agli agenti della polizia locale invece sono stati demandati gli accertamenti volti a stabilire eventuali responsabilità del conducente del furgone che è rimasto sul posto.

Umberto Zanichelli