VIGEVANO (Pavia) "Gli orari sono eccessivi, i turni sono di 12 e a volte anche di 14 ore; il tutto nella totale indifferenze di chi ha la responsabilità gestionale e morale". Pierpaolo Giacovazzo, segretario generale della Uilpa, dà voce alla situazione del personale della casa di reclusione di Vigevano. E getta uno sguardo sul futuro prossimo, quando sono in programma i lavori di adeguamento di una sezione che, oggi femminile, sarà smantellata per fare posto ai detenuti sottoposti al regime del 41-bis. "Anziché procedere alla chiusura dei reparti destinati ad altro utilizzo – evidenzia il sindacalista – si sta settorializzando la sezione maschile mantenendola sempre attiva spostando una parte degli uomini in quella femminile con la duplicazione delle attività e la complicazione degli spostamenti. Un aspetto che, in presenza di una pesante carenza di organico, costringe il personale a turni massacranti e a migliaia di ore di straordinari accantonate". "Quello che sta accadendo a Vigevano – aggiunge – è l’emblema della disorganizzazione di tutto il sistema e della scarsissima capacità di pianificazione da parte dell’amministrazione carceraria. Tutto questo sta concretizzandosi sulle spalle del personale in un clima di caos assoluto". U.Z.
Cronaca"Turni da quattordici ore nell’indifferenza totale". Gli agenti protestano