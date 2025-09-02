"Turni da quattordici ore nell’indifferenza totale". Gli agenti protestano

VIGEVANO (Pavia) "Gli orari sono eccessivi, i turni sono di 12 e a volte anche di 14 ore; il tutto nella totale indifferenze di chi ha la responsabilità gestionale e morale". Pierpaolo Giacovazzo, segretario generale della Uilpa, dà voce alla situazione del personale della casa di reclusione di Vigevano. E getta uno sguardo sul futuro prossimo, quando sono in programma i lavori di adeguamento di una sezione che, oggi femminile, sarà smantellata per fare posto ai detenuti sottoposti al regime del 41-bis. "Anziché procedere alla chiusura dei reparti destinati ad altro utilizzo – evidenzia il sindacalista – si sta settorializzando la sezione maschile mantenendola sempre attiva spostando una parte degli uomini in quella femminile con la duplicazione delle attività e la complicazione degli spostamenti. Un aspetto che, in presenza di una pesante carenza di organico, costringe il personale a turni massacranti e a migliaia di ore di straordinari accantonate". "Quello che sta accadendo a Vigevano – aggiunge – è l’emblema della disorganizzazione di tutto il sistema e della scarsissima capacità di pianificazione da parte dell’amministrazione carceraria. Tutto questo sta concretizzandosi sulle spalle del personale in un clima di caos assoluto". U.Z.