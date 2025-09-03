Effigie del Duce sulla tazza. Scontro cliente-negoziante

Ironia della sorte sarebbe stata una norma voluta proprio dalla persona che doveva essere raffigurata su una tazza a far scattare la multa nei confronti di un commerciante che si era rifiutato di personalizzare l’oggetto con il suo volto. L’immagine contestata è quella di Benito Mussolini che Mattia Giarrizzo avrebbe voluto far riprodurre su una tazza da regalare, ma l’unico commerciante che a Pavia esegue queste personalizzazioni si è inizialmente rifiutato.

È accaduto nel tardo pomeriggio di lunedì, quando il cliente si è presentato nel negozio del centro di cui era già cliente con la foto di Mussolini da mettere su una tazza, ma ha ricevuto un secco "no". "Sono un collezionista di cimeli della seconda guerra mondiale – ha spiegato Giarrizzo – e non mi aspettavo un rifiuto fazioso da parte del negoziante. Da ex piccolo imprenditore lo ritengo un errore grave. Hanno perso un cliente che ha speso centinaia e centinaia di euro".

Poi Giarrizzo ha verificato in base al testo unico di pubblica sicurezza emanato nel 1932 e recepito dalla Repubblica Italiana, che "il negoziante non può rifiutarsi di vendere un prodotto che sia regolarmente pagato dal cliente" e ha invitato il commerciante ad effettuare la personalizzazione della tazza che è stata realizzata ieri. "Temevamo che l’immagine fosse coperta da diritti d’autore" ha affermato il commerciante. M.M.