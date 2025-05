Incidente a Bereguardo, ciclista investito da un’auto: morto 74enne

Bereguardo (Pavia), 24 maggio 2025 - Ciclista investito da un'auto: morto 74enne di Trivolzio. Il tragico incidente è successo nella serata di oggi, sabato 24 maggio, poco dopo le 20, a Bereguardo, in corrispondenza del Quartiere Villette, all'incrocio tra via Pavia, tratto urbano della Provinciale 526 "dell'Est Ticino", e via Roma, la Sp22 verso Trivolzio.

Oltre ai soccorsi sanitari di Areu, inviati in codice rosso sia con un'ambulanza, della Croce Rossa di Casorate Primo, che con l'auto medica con il rianimatore a bordo, è intervenuta la Polstrada per i rilievi del caso. La dinamica è ancora al vaglio, con gli accertamenti in corso, ma è stato confermato l'urto tra la bicicletta con il sella la vittima e un'auto, una Volkswagen Golk guidata da un 51enne di Voghera, che si è regolarmente fermato dopo l'impatto e ha subito attivato i soccorsi. L'automobilista risulta illeso. Per il ciclista 74enne non c'è stato purtroppo nulla da fare ed è stato constatato il decesso sul posto. Troppo gravi le conseguenze dell'investimento per l'uomo, che sarebbe stato urtato dall'auto e scaraventato sull'asfalto. Le sue condizioni erano parse gravissime già alla chiamata dei primi soccorsi, che giunti sul posto hanno tentato di rianimarlo ma purtroppo senza esito positivo.

Ancora da accertare la dinamica dell'accaduto, ma i due mezzi, la bicicletta o l'automobile, pare non stessero procedendo sulla medesima strada, ma si sia invece trattato di un incidente nell'immissione. Il tratto stradale interessato dallo scontro è rimasto chiuso temporaneamente al transito, con deviazioni sulla viabilità locale, per il tempo necessario ai soccorsi e ai rilievi sul posto da parte della Polstrada, particolarmente accurati per ricostruire la dinamica e quindi accertare cause e responsabilità nell'incidente che ha avuto il tragico esito mortale.