Artegnate, ha malore al volante: si schianta contro un’altra auto e muore sotto gli occhi di figlio e nipoti

Artogne (Brescia), 24 maggio 2025 – Terribile incidente stradale oggi, sabato 24 maggio, in provincia di Brescia. Tutto è successo intorno alle 13.30 di stamane ad Artegnate, in Vallecamonica, lungo la strada statale 42. Un uomo di 69 anni ha accusato un malore e ha perso il controllo dell'auto su cui stava viaggiando. La vettura si è scontrata con un’altra auto. Il 69enne è deceduto, mentre l’automobilista che guidava l’altra quattro ruote è in gravi condizioni.

Sul posto sono accorsi i soccorritori con l’ambulanza e l’elisoccorso inviati sul luogo dell’incidente da Areu (Agenzia Emergenza Urgenza della Lombardia). A rendere ancora più drammatic quanto accaduto è il fatto che la tragedia si è consumata sotto gli occhi del figlio e dei nipoti che stavano seguendo lo stesso percorso del 69enne, su un'altra automobile, poco distante.

In Lombardia sempre nella giornata di oggi (sabato 24 maggio) un ragazzo di soli 20 anni ha perso la vita a Brugherio, in provincia di Monza e Brianza. Sempre in Brianza oggi è morta la pensionata di 72 anni rimasta gravemente ferita in un incidente ad Arcore nella giornata di mercoledì 21 maggio. In provincia di Lecco questa mattina si è registrato un altro impatto drammatico: un ciclista è ricoverato in condizioni critiche dopo un incidente in galleria lungo la Lecco-Bellagio. Il ferito è ricoverato in ospedale in prognosi riservata.