Merate, due incidenti in via Cappelletta nel giro di un’ora: feriti un pedone e un ciclista

Merate (lecco), 2 febbraio 2025 – Prima un pedone, poi un ciclista. Sono stati investiti nello stesso posto a nemmeno tre quarti d'ora di distanza l'uno dall'altro. La strada "maledetta" è via Cappelletta, una traversa della ex Statale 36, la principale strada di accesso e uscita di Pagnano, frazione di Merate.

Prima, intorno alle 9.10, è stato investito un passante di 55 anni. E' stato sbalzato sul cofano della macchina e poi a terra, sull'asfalto. Ha perso conoscenza. Lo hanno soccorso i sanitari dell'automedica di Areu con i volontari della Croce bianca di Merate. E' stato trasferito e ricoverato al vicino ospedale San Leopoldo Mandic.

Poco dopo, sempre in via Cappelletta, è stata la volta di un ciclista di 40 anni: pure lui è stato soccorso dai sanitari di Areu con i volontari della Croce bianca, per essere trasferito in ospedale, all'Alessandro Manzoni di Lecco, invece che a quello di Merate.

Sono stati solo due dei diversi incidenti registrati domenica mattina in provincia di Lecco. Oltre a quello all'alba a Primaluna, a Lierna, sul lago di Como, sulla Sp 72 nel tratto di via Roma è stato investito un altro ciclista, che ha 45 anni. Lo hanno soccorso i volontari del Soccorso degli alpini di Mandello. A Introbio, in Valsassina, invece una giovane di 31 anni è stata investita vicino alla chiesa: per lei sono stati mobilitati i sanitari di Areu con i volontario del Soccorso Centro Valsassina , che l'hanno portata all'ospedale di Lecci.

Schianto inoltre sabato sera tardi nel tunnel dell'Attraversamento di Lecco. Cinque i giovani coinvolti: sono un adolescente di 16 anni, un ragazzo di 17, due 18enni e un 19enne che viaggiavano tutti sulla stessa auto. Hanno riportato diversi traumi, ma nessuno di loro è in gravi condizioni.