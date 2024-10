Tamponato in A7 sull’Harley: muoiono lui e il suo cane

Bereguardo (Pavia), 6 ottobre 2024 - La Fiat Panda si è ribaltata dopo aver tamponato l'Harley Davidson. Il motociclista, 55enne di Pieve del Cairo, è stato sbalzato ed è morto sul colpo. Ed è morto anche il suo cane, di piccola taglia, che teneva nel trasportino sulla moto.

I soccorsi

Il 26enne, residente in provincia di Alessandria, che guidava la Panda, insieme anche a un'altra persona trasportata sull'auto come passeggero, sono stati invece trasportati con le ambulanze in codice giallo al Policlinico San Matteo di Pavia, non in pericolo di vita.

Il tragico incidente stradale è successo poco dopo la mezzanotte sull'autostrada A7 Milano-Genova, nel tratto fra i Caselli di Bereguardo e di Gropello Cairoli, in direzione Sud, prima del ponte sul Ticino.

Gli accertamenti

La dinamica del sinistro dalle conseguenze mortali è ancora al vaglio della Polstrada Milano Ovest di Assago, competente per la tratta autostradale, intervenuta per i rilievi del caso. Oltre ai soccorsi sanitari, sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Pavia.

Il tratto di autostrada è rimasto chiuso per circa 4 ore, per consentire prima i soccorsi e i rilievi e poi per la rimozione dei mezzi incidentati e il ripristino della sicurezza, con la circolazione ripresa regolarmente dalle 5.