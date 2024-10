Almenno San Bartolomeo, sbalzato dalla moto dopo un incidente con un’auto: 53enne muore sul colpo

Almenno San Bartolomeo (Bergamo) – Un’altra tragedia sulle strade della Lombardia. L’ultimo incidente mortale in ordine tempo è avvenuto nel pomeriggio di oggi, martedì 1 ottobre, ad Almenno San Bartolomeo, in provincia di Bergamo. Secondo quanto riferito da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) tutto è successo poco dopo le 17.45 in via Aldo Moro. Un’auto e una moto, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate. Nell’impatto il centauro, 53 anni. è stato sbalzato a diversi metri di distanza dal luogo dell’incidente.

Sul posto sono accorsi i sanitari con elisoccorso, automedica, ambulanza e le forze dell’ordine. Per il motociclista non c’è stato nulla da fare: i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sono in corso accertamenti sulla dinamica del drammatico schianto.