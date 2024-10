Incidente a Gropello Cairoli, auto esce di strada e finisce in un canale: morto un 59enne

Gropello Cairoli (Pavia), 6 ottobre 2024 - Due morti in due diversi incidenti stradali in provincia di Pavia nell'arco di poche ore.

Un uomo di 59 anni è morto per l'uscita di strada di una Citroen C1, in località Cascina Morgarolo, nel comune di Gropello Cairoli. L'utilitaria sarebbe andata dritta in curva finendo ribaltata in un canale d'irrigazione pieno d'acqua. E' successo poco prima delle 22 di ieri, sabato 5 ottobre, sulla strada del Morgarolo. Sul posto, oltre ai soccorsi sanitari di Areu, sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Vigevano.

Soccorsi per un incidnete: 118 e vigili del fuoco (foto di repertorio)

La dinamica dell'accaduto è ancora in corso di accertamento, ma si è comunque trattato di un incidente autonomo, senza altri mezzi coinvolti. Per la vittima non c'è stato purtroppo nulla da fare, con la constatazione sul posto del decesso, con tutta probabilità per annegamento, mentre una donna 60enne a bordo della stessa auto è stata trasportata con l'ambulanza in codice giallo al Policlinico San Matteo di Pavia, non sarebbe in pericolo di vita.

Poco dopo mezzanotte un altro incidente è avvenuto invece sull'autostrada A7, nel tratto tra i caselli di Bereguardo e Gropello Cairoli, in direzione Sud prima del ponte sul Ticino. I soccorsi di Areu sono scattati in codice rosso per l'allarme di un mezzo ribaltato, con 3 persone coinvolte: una morta sul posto, le altre due trasportate in codice giallo al San Matteo.