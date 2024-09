Tragedia sulla provinciale. Moto si schianta su un’auto: centauro muore sul colpo

Incidente mortale ieri mattina a Rancio Valcuvia, coinvolti un’auto e una moto. Ad avere la peggio il motociclista, in sella a un grosso scooter, morto dopo il violento urto. La tragedia intorno alle 7,30 in via Roma, tratto della provinciale SP62 che da Rancio porta a Brinzio. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale, la Stradale, gli operatori sanitari di SOS Tre Valli con un’ambulanza e un’auto medica e i vigili del fuoco del distaccamento di Luino.

Per il motociclista, un uomo di 58 anni, sbalzato sull’asfalto dopo lo scontro, non c’è stato nulla da fare, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constarne il decesso. Mentre il conducente dell’auto, un settantenne, ha riportato lievi ferite ed è stato trasportato al pronto soccorso in codice verde. Gli agenti hanno raccolto tutti gli elementi utili per fare chiarezza sulla dinamica dell’incidente. Ed è stata una giornata di tragedie sulla linea ferroviaria del Malpensa Express, intorno alle 12 l’investimento di una giovane, poco dopo la stazione di Busto Arsizio, nel tratto che attraversa il rione di Sacconago, non lontano dal confine con Vanzaghello. Nel pomeriggio un nuovo dramma, ad essere travolto dal convoglio che arrivava da Milano alla stazione del Terminal 1 a Malpensa intorno alle 16 un giovane di 22 anni. Per la ragazza, una diciottenne, non c’è stato nulla da fare, morta sul colpo, il ventiduenne invece è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato in ospedale, ferito ma non in pericolo di vita.

Pesanti i disagi per la circolazione ferroviaria: dopo il primo investimento sono state cancellate le corse delle linee Malpensa-Milano Centrale, Malpensa-Milano Cadorna e Malpensa-Varese-Mendrisio-Como, quindi i tratti compresi fra Busto Arsizio Nord e il Terminal 2, stop anche alla linea Saronno – Novara. I disagi si sono ripetuti nel pomeriggio, dopo il secondo investimento. Indagini sono state avviate dagli agenti della Polfer. Ed è stata quella di ieri una mattinata difficile in Autolaghi con code e rallentamenti a causa di un incidente stradale avvenuto intorno alle 7.50 nel tratto compreso tra le uscite di Castronno e Gazzada che ha coinvolto due auto, ma fortunatamente non ci sono stati feriti gravi. Sul posto sono intervenuti i sanitari con un’ambulanza e gli agenti della Polstrada per i rilievi.

L’incidente ha avuto ripercussioni sul traffico verso Varese con code fino a 2 km e rallentamenti. Nel pomeriggio soccorsi sanitari e vigili del fuoco ancora in azione a Germignaga per un incidente sulla strada statale 394, coinvolti due veicoli, due persone ferite.