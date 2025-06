Il San Matteo ha adottato InfoPS. I familiari monitorano cosa accade ai loro parenti in Pronto soccorso

Una piattaforma digitale innovativa pensata per accompagnatori e familiari dei pazienti che accedono al Pronto soccorso. Il San Matteo ha adottato InfoPS, servizio che monitora in tempo reale, anche da remoto, il percorso sanitario dei propri cari nell’area emergenza-urgenza. "L’attesa in Pronto soccorso – spiegano dal Policlinico – è spesso vissuta con apprensione dai familiari, soprattutto quando non è possibile ricevere aggiornamenti diretti. Questo vale sia per chi si trova nelle aree esterne agli ambulatori sia per chi è costretto ad attendere notizie da casa".

Con InfoPS, il San Matteo mette a disposizione un canale di comunicazione trasparente e costante che consente di seguire passo dopo passo le attività sanitarie e l’avanzamento dei trattamenti. Il servizio è disponibile al link https://infops.smatteo.pv.it, accessibile da qualsiasi dispositivo, smartphone, tablet o computer. Per accedere, occorre inserire il codice fiscale del paziente e il numero che viene rilasciato all’accettazione. Attraverso la piattaforma poi è possibile visualizzare in tempo reale esami, visite, trattamenti. Inoltre consente di consultare lo stato di affollamento del Pronto soccorso dove ogni giorno accedono mediamente 200 persone, molte da fuori città. I dati sono aggiornati costantemente, permettendo di sapere se il paziente è in attesa, in trattamento o se sono in corso procedure diagnostiche.

"Con questo servizio vogliamo mettere a disposizione di familiari e accompagnatori dei nostri pazienti uno strumento che favorisce interazione e comunicazione – commenta Vincenzo Petronella, dg della Fondazione Irccs Policlinico San Matteo – La nuova piattaforma, che non sostituisce il colloquio con il personale medico, rappresenta un passo importante verso l’innovazione e la trasparenza".

M.M.