Sanità difficile per i fragili: "Nuovi bisogni e risposte"

Sono in leggero aumento le famiglie nel capoluogo, ma dal 2017 sono diminuiti i componenti. Stando ai dati 2022 il 46,4% dei residenti è nubile o celibe, il 40,8% coniugato, l’8% vedovo, il 4,8 divorziato. Nel Pavese su 536mila abitanti 134.351 ha più di 65 anni, quasi 80mila più di 75. Di questo si è parlato all’incontro “Sos famiglia: problemi e risposte alla fragilità e ai bisogni“. Famiglie che non riescono a pagare i farmaci, liste d’attesa sempre più lunghe. "La sanità dev’essere strutturata in modo diverso – ha detto Davide Pasotti, medico di base, già vicepresidente del Consiglio di indirizzo Asp – in base alle nuove esigenze". E le risposte cambiano, ha sottolineato il direttore Caritas e parroco di San Mauro, don Franco Tassone: "Abbiamo sempre avuto un ambulatorio per stranieri, da quando il San Matteo ha aperto un servizio abbiamo ceduto le competenze. Da noi vengono per bollette, cibo, problemi di gioco. Nella mia parrocchia abbiamo 4 centri diagnostici e tanti medici".

M.M.