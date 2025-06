Incidente a Bressana Bottarone, violento scontro frontale: morto 84enne

Bressana Bottarone (Pavia) - E' morto poco dopo l'arrivo in ospedale. Un uomo di 84 anni, residente a Pancarana, era al volante della sua Ford Fiesta quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo e avrebbe invaso la corsia dell'opposto senso di marcia, schiantandosi frontalmente contro una Toyota.

Il tragico incidente è successo poco dopo le 14 di oggi, martedì 24 giugno, sull'ex Statale 35 a Bressana Bottarone, appena oltrepassato il ponte sul Po. Il conducente dell'altro veicolo, un uomo di 51 anni residente a Voghera, è stato trasportato con l'ambulanza in codice giallo al Policlinico San Matteo di Pavia, non in pericolo di vita.

Subito più gravi sono parse le condizioni dell'anziano, che potrebbe anche aver accusato un malore che gli avrebbe fatto perdere il controllo dell'auto. Sul posto per i rilievi del caso sono intervenuti i carabinieri, che stanno procedendo con gli accertamenti. La Fiesta guidata dall'84enne stava viaggiando in direzione di Pavia, verso il ponte sul Po, mentre la Toyota aveva già attraversato il fiume in direzione di Bressana e Voghera. Lo scontro fra le due auto è stato molto violento, distruggendo le parti anteriori a sinistra di entrambi i mezzi.

La Toyota è stata colpita più sulla fiancata, mentre l'urto della Fiesta è stato più frontale, proprio per la perdita di controllo da parte dell'uomo al volante. L'allarme lanciato al 112 da altri automobilisti in transito ha fatto inviare sul posto in codice rosso due ambulanze e l'auto medica con il rianimatore a bordo. Un'ambulanza in codice giallo ha trasportato il ferito meno grave, mentre i soccorritori cercavano di rianimare e stabilizzare il paziente in più gravi condizioni. La corsa dell'ambulanza con la massima urgenza ha fatto arrivare ancora in vita al San Matteo l'84enne, che è però purtroppo morto poco dopo.