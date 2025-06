Mede, furto in casa: rubati soldi, gioielli e anche l'auto parcheggiata garage

Mede (Pavia), 24 giugno 2025 - Hanno rubato i soldi in contanti, i gioielli d'oro e in argento trovati nell'abitazione. E pure l'auto, un'Audi Q5, parcheggiata in garage. I ladri sono entrati in azione, approfittando della momentanea assenza dei padroni di casa, tra il tardo pomeriggio di domenica e la mattina di ieri, lunedì 23 giugno, quando sono stati chiamati i carabinieri alla frazione Goido di Mede Lomellina.

I militari hanno accertato l'effrazione compiuta dagli ignoti malviventi per introdursi nell'abitazione che è stata completamente messa a soqquadro e svaligiata, per un valore del bottino che non è stato quantificato con precisione ma che sarebbe comunque ingente.

Rispetto ad altri raid in cui i ladri trovano poco da rubare, infatti, nella casa presa di mira in questo caso c'erano invece sia soldi in contanti che gioielli in oro e in argento. Ma non si sono accontentati. Hanno anche rubato pure il costoso Suv che era parcheggiato in garage, fuggendo a bordo della stessa refurtiva. Un colpo che pare poco casuale, come se le vittime fossero state prese di mira, magari persino sorvegliate per studiarne le abitudini, dai malviventi che sono quindi entrati in azione a colpo sicuro, sapendo di poter avere parecchio tempo a disposizione prima che i derubati rientrassero a casa e chiamassero le forze dell'ordine.

Anche il furto del Suv in garage è poco frequente: solitamente i ladri di abitazioni mirano a soldi e oro facilmente smerciabile e monetizzabile, mentre portare via l'auto comporta differenti canali per la ricettazione. Ma potrebbe invece essere stato solo dettato dalla circostanza, magari inaspettata da parte dei malviventi, di trovarsi a facile portata il costoso modello di automobile, con tanto di chiavi, nel garage. Sull'episodio sono in corso le indagini dei carabinieri della locale Stazione, della Compagnia di Voghera.