Auto scagliata contro il bar. Scontro tra Casa Pound e Pd

(Pavia) È comparso nella notte tra venerdì e sabato nella piazza principale del paese. Uno striscione, firmato da Casa Pound, che fa riferimento alla "remigrazione" in relazione all’episodio di cronaca avvenuto lunedì scorso quando un cittadino extracomunitario, poi arrestato per tentato omicidio, ha lanciato la sua utilitaria contro gli avventori di un bar del centro di Gravellona con i cui titolari aveva avuto poco prima un alterco. A pagarne le conseguenze è stata una donna di 50 anni che ha riportato l’amputazione delle gambe e sarebbe ancora in pericolo di vita. Un gesto che ha sconvolto la comunità gravellonese. La "remigrazione" è un concetto di estrema destra che fa riferimento alla pulizia etnica mediante la deportazione di massa o il rimpatrio volontario degli immigrati non bianchi. Lo striscione è stato subito rimosso, ma non sono mancate le reazioni.

"La sicurezza non si ottiene con slogan xenofobi – hanno commentato in un comunicato congiunto il segretario regionale del Pd Simone Marchesi e quello vigevanese Marco Vassori –, ma con politiche efficaci che siano giuste e inclusive. Chi commette reati va perseguito, giudicato e punito con rigore a prescindere da nazionalità o status sociale, ma rifiutiamo la logica della "colpa collettiva" e ribadiamo il nostro impegno per una società che sia plurale, giusta e salda nei suoi valore democratici". Umberto Zanichelli