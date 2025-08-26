Pavia, lo sfogo del sindaco: “Una bella città sporca a causa delle persone incivili"

Pavia, 26 agosto 2025 – Spesso l’amministrazione comunale viene criticata per la mancanza di cura della città e per la poca pulizia. Bottiglie e bicchieri abbandonati, cartacce e mozziconi di sigarette si trovano un po’ ovunque e lo sanno bene gli operatori ecologici che ogni mattina si trovano a raccogliere una quantità di rifiuti lasciati in giro e che vanno a infilarsi tra ciottoli.

“La cura della città dipende da tutti noi – ha detto il sindaco Michele Lissia – Pulizia e decoro non sono dettagli, ma la misura del rispetto che portiamo a Pavia e a chi la vive ogni giorno”. Lo stesso primo cittadino ieri ha percorso via Palestro, una delle vie del “cuore” della città, raccogliendo in appena 100 metri un pacchetto di sigarette, una bottiglietta di plastica e altri tre pacchetti di sigarette accartocciati. “Bisogna lavorare molto sulla sensibilizzazione e contro l’inciviltà – ha aggiunto Lissia -. Non sarà facile. A breve appronteremo delle campagne di sensibilizzazione e di repressione, ma dispiace che ci siano persone tanto incivili da non tener conto delle basilari regole di convivenza”.

Il post pubblicato su Facebook ha raccolto molti apprezzamenti e anche qualche suggerimento soprattutto da parte dei proprietari di cani che lamentano la mancanza di cestini nei quali lasciare le deiezioni dei loro fedeli amici.