Il finto tecnico dell’acqua truffa una settantenne. Addio gioielli e 500 euro

Questa volta era da solo, ma è riuscito ugualmente a tenere impegnata la vittima mentre frugava in casa per rubare gioielli e contanti. Il truffatore si è presentato alla porta di un’abitazione in via dei Campi spacciandosi per un addetto dell’acqua. È riuscito a farsi aprire la porta dalla padrona di casa, meno di 70 anni. L’espediente, sempre quello di finti controlli alle tubature per una presunta perdita che potrebbe provocare gravi danni all’abitazione, spaventando così la vittima e convincendola a far entrare il falso tecnico. L’impostore, se agisce da solo, tiene impegnata la vittima facendole aprire e chiudere inutilmente i rubinetti dell’abitazione, avendo così campo libero per entrare nelle stanze a cercare qualcosa di prezioso. Raggiunto l’obiettivo, termina il finto controllo dicendo che è tutto a posto e si allontana velocemente, dileguandosi prima che venga scoperto il furto. Anche la vittima di Gambarana si è accorta solo tardivamente che le erano spariti gioielli e circa 500 euro: ha quindi sporto denuncia ai carabinieri. Stanno indagando i militari della Stazione di Pieve del Cairo, della Compagnia di Voghera, competente per il territorio.

Stefano Zanette